'A Caverna Encantada': Resumo dos capítulos da novela do SBT de 20 a 24/1

Segunda-feira, 20 de janeiro

Gabriel e Pilar avisam Norma que Moisés tem direito de permanecer no colégio. Após a saída de Dalete, Betina e Cristina participam de uma espécie de reality culinário, intitulado "Nova Dalete", e quem ganhar ficará com a vaga de cozinheira no colégio. Nas matas de Minas Gerais, Shirley e Wanda encontram um homem parecido com Paulo. Norma declara a Gabriel e Pilar que, se continuarem se metendo na gestão dela, serão demitidos. Dalete se abriga na casa de Shirley e Wanda.

Terça-feira, 21 de janeiro

Shirley e Wanda falam com Lavínia por telefone, com sinal ruim, e a garota entende que Paulo está morto. Lavínia diz a Anna que Paulo está de fato morto. Sem mais pistas, Shirley e Wanda decidem voltar para casa. Goma é contratado como novo cozinheiro. Moisés fica com muita febre e gripe após a saída da mãe. Norma acredita que Moisés esteja encenando a doença e proíbe Dalete de vê-lo.

Quarta-feira, 22 de janeiro

Norma informa a Pilar que, se ela sair do colégio para falar com Dalete sobre Moisés, será demitida; Pilar vai atrás de Dalete. Goma prepara um almoço com doces e as crianças passam mal com tanto açúcar; Goma é demitido. Namorando Thomas, Betina evita contato com Cristina, já que a amiga tem interesse por Thomas. Elisa alerta Norma que Moisés sumiu do colégio.