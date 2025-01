Planta? Camilla faz alerta para Diogo Almeida no BBB 25: 'Te vejo muito só'

Confinado com Vilma, o também psicólogo garantiu que está tentando viver a experiência do reality. "Não dá para ficar observando o tempo todo. Eu não estou nesse lugar, eu quero viver isso daqui! Eu vou cozinhar, vou pra academia, vou conversar com as pessoas...", justificou Diogo.

Camilla reforçou a importância do brother estreitar os laços com as duplas que mais se identifica. "Além disso, tenta fazer suas alianças, até pra você se garantir forte. Eu te vejo muito só, tu e tua mãe. Acho que você deveria fazer mais alianças", aconselhou a carioca.

Apesar disso, Diogo compartilhou uma visão diferente sobre sua vivência na casa. "Eu estou transitando por todos os lugares. Tenho momentos com a minha mãe, que eu acho super importante. Eu estou muito feliz de estar com ela aqui (...) Estou conhecendo as pessoas, to cozinhando, to malhando, to usando a piscina".

BBB 25: enquete UOL - Vinicius e Mateus devem formar casal na casa? Sim, eles combinam Não e o Mateus já tem namorado Não tenho opinião formada A votação do UOL não possui caráter científico ou influência sobre o resultado do programa da TV Globo