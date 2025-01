David Lynch foi alvo de fake news ao desejar 'grande dia' a Lula, sua filha

0:00 / 0:00

Morre David Lynch

David Lynch, cineasta conhecido por sucessos como "Mulholland Drive", "Blue Velvet" e "Twin Peaks", morreu aos 78 anos, anunciou sua família nas redes sociais. "É um lindo dia com sol dourado e céu azul o tempo todo", diz a declaração de sua família, uma referência às caprichosas publicações online do diretor sobre o clima".

É com profundo pesar que nós, sua família, anunciamos a morte do homem e do artista David Lynch. Nós gostaríamos de pedir por privacidade neste momento. Há um grande buraco no mundo agora que ele não está mais conosco. Mas, como ele mesmo diria, 'mantenha os olhos no donut, e não no buraco'. Família de David Lynch

Infância e carreira

Nascido em 20 de janeiro de 1946 em Missoula (Montana, nos EUA), David Keith Lynch era filho de Donad, um cientista pesquisador do Departamento de Agricultura, e de Edwina, uma professora de inglês. O trabalho dos pais fez com que o diretor se mudasse com frequência de Montana para Idaho, para o estado de Washington e para Virgínia.