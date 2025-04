'Está bem e sempre rodeada dos amigos', diz Flora Gil sobre estado de Preta

Flora Gil revelou o estado de saúde de Preta Gil após transferência da cantora do Rio de Janeiro para São Paulo em avião UTI.

O que aconteceu

A madrasta de Preta revelou o motivo da cantora precisar ser transferida do Rio para São Paulo em uma UTI aérea. "As equipes SP e RJ resolveram deixá-la no Sírio uma vez que a equipe de médicos que a assiste é de SP. Ela teve um quadro de febre leve e por isso preferiram deixá-la no hospital para cuidar de uma possível infecção.", disse Flora para a revista Quem.

A esposa de Gilberto Gil garantiu que a artista está bem e sendo cuidada por familiares e amigos. "Preta está bem e sempre rodeada dos amigos que a acompanham nas internações e da família", completou.