MC Poze volta a reclamar sobre carros apreendidos: 'Solta meus bagulhos'

Vai tomar no c, vai se fder, num fde, devolve meus 'bagulhos' que por direito são meus, neguin. DEUS que me deu. Devolve meus carros parados, que estão se acabando na poeira, devolve meus ouros, que foi conquistado com suor, luta, raça... mais um dia acordando com ódio no peito tão grande. Solta meus 'bagulhos', polícia, está feio já, feião.

MC Poze

Segundo o funkeiro, ele ainda não compreende exatamente o motivo da apreensão dos bens. Automóveis de alto valor estão entre as apreensões feitas pela Polícia Civil na casa do artista.