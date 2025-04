Após perdoar traição, Biah Rodrigues dá conselhos conjugais: 'Não desista'

Biah Rodrigues, esposa do cantor sertanejo Sorocaba, compartilhou sua perspectiva sobre como revitalizar um casamento em crise.

O que houve

A influenciadora orientou uma fã que relatava distância no relacionamento com o marido. "Existem diversas situações que levam um casamento a cair na 'rotina', mas a Bíblia diz que a MULHER sábia edifica o lar, esse papel pro 'start' é nosso, então se você deseja mudar o cenário que estão vivendo hoje, invista tempo, seja intencional, saia da rotina, deixa as crianças com a vovó e prepare uma noite diferente até em casa mesmo, prepare algo que ele goste de comer, separe uma lingerie, e seja totalmente intencional", disse a influenciadora.

Biah, que já perdoou traição de Sorocaba, continuou dando conselhos nas redes. "Faça carinho, elogie ele, porque foi através desse amor que foram gerando frutos (filhos) e precisa ser cultivado. A oração de Guerra é importantíssima, te encorajo a orar na sua casa, repreendendo todo espirito de adultério, de contenda, tudo que tem gerado divisão, separação entre vocês, declare que o teu marido é homem de uma mulher só, declare que ele é um excelente marido um excelente pai! Não desista, invista".