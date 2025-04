Irmã de João Rebello abre jogo sobre luto: 'Tem sido muito difícil'

Maria Carol Rebello, 41, detalhou sobre o luto do irmão, João Rebello, e o retorno para as novelas após 10 anos afastada.

O que aconteceu

A famosa contou como tem lidado com a morte do ex-ator mirim. "O luto é um processo muito pessoal e leva tempo. Meu irmão não era apenas um irmão, era meu melhor amigo e a pessoa por quem eu tinha — e tenho — a maior admiração. Passar por esse processo tem sido muito difícil, um tempo marcado por muita saudade. Há dias particularmente desafiadores", disse em entrevista a Heloisa Tolipan.

Ela relembrou sobre a proposta de voltar às novelas no dia do assassinato do irmão. "A revolta é grande e a saudade, imensa. Algumas coincidências me fazem refletir, como o fato de ter recebido essa oportunidade profissional no mesmo dia da tragédia. Tento encarar tudo isso, assim como os momentos bons que ainda posso viver — uma risada com amigos, um lugar agradável, a companhia de alguém especial — como presentes. A vida é um mistério", confessou.