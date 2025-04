Betty Faria critica politicamente correto: 'Não aceito essa repressão'

Betty Faria ainda revelou suas semelhanças com Tieta, protagonista vivida na novela da Globo entre 1989 e 1990. "A vontade de mudar as coisas, o não acomodar com o que é estabelecido. Eu tenho isso desde criança. Eu sou filha de militar, tenho a disciplina dentro de mim, faço as coisas todas certinhas, mas eu sempre discuti armas, o proibido. Por que não pode?", provocou.