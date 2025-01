Ana Maria comete gafe sobre sexualidade de Mateus, e Gil responde: 'É gay'

Gil do Vigor respondeu rapidamente. Ele negou: "Não, né Ana". A apresentadora ficou confusa e questionou o porquê, e o ex-participante do BBB explicou: "Por que ele [Mateus] é gay".

Além disso, Vitória Strada está comprometida. Ela entrou no reality com o relacionamento com Daniel Rocha assumido. O ator chegou a se declarar para ela no dia em que ela foi anunciada no reality.

