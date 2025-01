Como está a divisão dos quartos nos primeiros dias de BBB 25?

Com poucos dias de BBB 25, divisões no elenco já estão sendo formadas. Uma das provas disso é como os quartos se formaram desde o início do confinamento, na última segunda-feira (13).

Quer ficar por dentro de tudo o que está acontecendo no BBB 25? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

O que aconteceu

O clima amistoso durou pouco. Depois da primeira dinâmica do jogo, apelidada pelo público de "sincerinho", alianças se fortaleceram e inimizades ficaram mais evidentes.