Conheça a nova 'voz' por trás das broncas no BBB 25

A diretora está na Globo desde 2003 e de lá para cá já trabalhou com os mais diferentes projetos. Em seu currículo conta produções como The Voice Brasil, Hipertensão, No Limite e um quadro de disputa do Mais Você.

Na última terça-feira (14), a voz de Angélica viralizou ao dar uma bronca em Renata e Eva. As duas estavam conversando sem os microfones quando estavam prestes a entrar no banho, quando ouviram: "Atenção, o microfone".

Mais do que o tom de voz, o modo que Angélica Campos fala com os participantes também se tornou assunto nas redes sociais. "Sou educada e assertiva ao dar bronca", garantiu a diretora em entrevista ao Extra.

BBB 25: Gracyanne Barbosa é a favorita da edição? Está cedo para definir Reprodução/Globoplay Ela é o maior nome Reprodução Não é a favorita Reprodução/Globoplay A votação do UOL não possui caráter científico ou influência sobre o resultado do programa da TV Globo