J.Lo diz que mães costumam ser chatas em filmes: 'Não são seres completos'

Nos últimos anos, Jennifer Lopez, 55, tem investido na carreira de atriz. Depois de se aventurar na ação em obras como "A Mãe" (2023) e "Atlas" (2024), ela explora um novo gênero: o drama esportivo, em "Imparável".

O filme, já disponível no Prime Video, é baseado em fatos reais. Trata-se da história de Anthony Robles, que nasceu sem uma perna e se tornou campeão nacional de luta livre. No filme, ele é interpretado por Jharrel Jerome (de "Moonlight" e "Olhos Que Condenam").

Jennifer Lopez interpreta Judy, mãe de Anthony. Em entrevista a Splash, ela conta que, a princípio, achou que seria um papel menor, que poderia filmar em algumas semanas. No entanto, mudou de ideia após conversar com Judy: "Ela compartilhou comigo memórias muito pessoais, doloridas e íntimas, que consegui colocar no filme mesmo sem estar no roteiro".