Filha de Joselma, do BBB 25, reage após mãe e marido dormirem no jardim

Leticia Tavares, filha de Joselma e mulher de Guilherme, falou sobre a punição que eles receberam na última dinâmica do BBB 25.

Quer ficar por dentro de tudo o que está acontecendo no BBB 25? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

O que aconteceu

Os participantes do BBB foram punidos e tiveram que dormir na parte externa da casa. Nas redes sociais, Leticia demonstrou que não gostou do resultado. "Não concordo com a justificativa dos participantes, que alegaram ter sido votados por entrarem por último. Contudo, faz parte do jogo".