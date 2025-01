BBB 25: Primeiro queridômetro tem 'cobra', 'mentiroso' e 'vômito'

Os participantes do BBB 25 preencheram o queridômetro pela primeira vez nesta quarta-feira (15). Os emojis escolhidos, de forma individual e não em dupla, causaram reações diversas no elenco.

Quer ficar por dentro de tudo o que está acontecendo no BBB 25? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

O que aconteceu

Apesar do jogo estar começando, nem só de corações o queridômetro foi formado. Edilberto, por exemplo, recebeu emojis de alvo e cobra. Diego Hypolito também deu um vômito para o circense.