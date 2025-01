Diego no BBB 25: 'Não sou uma pessoa má, mas posso ter atitudes erradas'

Diego Hypolito conversou com Camilla na tarde de quarta-feira (15) no BBB 25 (Globo) e refletiu sobre os comportamentos dentro do reality show.

O que aconteceu

Diego refletiu sobre como o reality pode lhe ajudar a ser melhor. "A gente não quer aprender a ser pessoas melhores? Se a gente quer, a gente tem que se preocupar com o próximo. Se eu tenho uma atitude que é contrária aquilo que eu prego, tenho que mudar."