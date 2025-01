Diretora do BBB 25 nega dar mais ovos para Gracyanne: 'Mesmo para todos'

Diretora-geral do BBB 25, Angélica Campos negou que Gracyanne Barbosa terá tratamento especial e receberá mais ovos que seus colegas de reality.

Quer ficar por dentro de tudo o que está acontecendo no BBB 25? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

O que aconteceu

Campos falou sobre a dieta à base de ovos de Gracyanne, mas ressaltou que a musa fitness não terá ovos extras para se alimentar. "Tem um quantitativo que a produção faz pensando no número de pessoas. O que vai estar disponível para ela é o que vai estar disponível para todo mundo", declarou em entrevista ao jornal O Globo.