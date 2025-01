Aline toma decisão após embate em dinâmica no BBB 25: 'Distância'

Aline decidiu que vai se manter distante de Edilberto no BBB 25 depois deles terem protagonizado um embate na primeira dinâmica do jogo.

O que aconteceu

Edilberto e sua filha, Raissa, escolheram a dupla de Aline para ficarem "fora de seu jogo". Em sua justificativa, o profissional de circo disse que a policial "quer se aparecer".