Edilberto faz mistério sobre alvo no Paredão do BBB: 'Difícil mudar'

Edilberto, do BBB 25, já definiu em que pretende votar na primeira formação de Paredão do BBB 25. Ele falou sobre sua decisão em uma conversa com Marcelo e com João Gabriel.

O que aconteceu

O grupo de pipocas debateu sobre opções de voto na área externa da casa. Depois de Marcelo confessar que pretende votar na dupla formada por Aline e Vinicius, Edilberto falou sobre suas escolhas.