Gracyanne Barbosa detalha mudança na região íntima após BBB: 'Falta de uso'

Gracyanne Barbosa, 41, detalhou mudanças em seu corpo, incluindo partes íntimas, após participação no BBB 25.

O que aconteceu

A influenciadora relatou mudanças em sua vagina após após sair do reality show. "Ganhei uma retençãozinha aqui nessa região [entre o umbigo e as partes íntimas] e a mulherada [falou]: 'Ah, eu te entendo. Capô de fusca...'. Essa região, quando a gente ganha uma gordura, faz uma curvinha. Eu não tinha aqui, e aí a pepeca está mais cheinha, mas de boas. Também pode ser de falta de uso [risos]", contou em suas redes sociais.

Gracyanne também falou sobre celulites. "Brincadeiras à parte, a mulherada vai me entender quando falo de retenção. Acho que o que mais senti diferença no meu corpo foi a celulite. A retenção [é porque] comi muito açúcar [e também surgiu] celulite. Nessa região, ganhei bastante celulite, não sei se dá para ver. No bumbum nem tanto, mas aqui na 'bananinha'...", disse.