Não foi só Maike: Relembre brothers que tiveram mais de um romance no BBB

Matteus: Deniziane e Isabelle

No ano passado, o vice-campeão também beijou duas sisters: Deniziane, nas primeiras semanas de BBB 24, e Isabelle. O romance com Deniziane acabou por escolha da sister, mas Matteus não perdeu tempo e, após algumas semanas, apostou na manauara. O relacionamento dos dois seguiu para fora do reality e durou pouco menos de um ano.

Sarah Aline: Alface e Gabriel Santana

A sister do BBB 23 viveu alguns romances na casa —com Ricardo e Gabriel Santana. Gabriel, por sua vez, beijou Fred Nicácio antes de beijar Sarah Aline.

Breno: Jaqueline, Ana Clara e Paula

No BBB 18, foi Breno quem roubou a cena: no início da edição, beijou Jaqueline. Depois, beijou Ana Clara. Mais à frente, beijou Paula Amorim, com quem está junto até hoje.