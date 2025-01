Anitta e pai serão a primeira atração musical em nova dinâmica do BBB 25

Anitta será a primeira atração musical ao se apresentar no BBB 25 nesta quarta-feira(15). Ela estará acompanhada do pai, Mauro Machado. Os dois participarão do "Show de Quarta", uma nova dinâmica. Além de cantar suas músicas, a estrela fará um número de dança ao lado do Painitto, como ele é conhecido.

O que aconteceu?

A informação, dada inicialmente pelo jornal O Globo, foi confirmado pelo UOL com a assessoria de imprensa de Anitta. O show será mais intimista, diferente daqueles a que o público do BBB está acostumado. Nas próximas semanas, outros artistas levarão pessoas com as quais têm fortes laços.