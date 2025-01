Limite estourado! Conheça os campeões do BBB que perderam todo o prêmio

Marcelo Dourado (BBB 10)

Marcelo Dourado gastou todo o dinheiro do BBB 10 Imagem: reprodução/Globo

Um ano depois, Dourado confessou que gastou o dinheiro do prêmio milionário. No Altas Horas, em 2019, contou que estava colhendo os frutos de seu investimento na carreira de atleta.

Diego Alemão (BBB 7)

Diego Alemão, campeão do BBB 7, também perdeu tudo Imagem: Divulgação/TV Globo

Alemão torrou o dinheiro do BBB 7 ao quitar dívidas e gastar em festas e viagens. Ele disse que conseguiu ganhar mais dinheiro ao investir no setor imobiliário e fazer trabalhos depois do confinamento.