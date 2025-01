Bob Esponja? Veja porque diretor de 'Nosferatu' agradeceu ao personagem

Havia um programa chamado 'Muppet Babies' quando eu era criança, que passava pequenos clipes do 'Fantasma da Ópera', de Lon Chaney, e versões iniciais de 'Cyrano de Bergerac' e coisas assim; aquele desenho estranho me mostrou muitos filmes que assisti apenas um pouco mais velho, mas ainda com as memórias de 'Muppet Babies'. Então, obrigado, Bob Esponja!

Robbert Eggers, em entrevista ao The Hollywood Reporter

O ator Nicholas Hoult, que interpreta Thomas Hutter no filme, também opinou sobre o fenômeno, mas disse que não viu o vampiro na série. "Preciso voltar e assistir a mais 'Bob Esponja'. E eu gosto que essa seja a introdução das pessoas a ele [Nosferatu], e espero que esta seja uma reintrodução ao personagem de uma forma diferente."

Nosferatu aparece em "Bob Esponja" em um episódio especial de Dia das Bruxas, onde o Conde Orlok, faz uma aparição rápida. Ele está em "Turno Macabro", o famoso episódio que conta a lenda do assassino Zé do Picadinho. Nosferatu é o responsável por fazer as luzes piscar, uma travessura para assustar Lula Mosluco e Bob Esponja.

Ele também aparece em um episódio de 2022, em que encontra o Fantasma da Ópera. Neste episódio, o Fantasma da Ópera é revelado como o responsável pelas luzes piscando no castelo de Nosferatu. O vampiro também aparece no derivado "Kamp Koral".

"Nosferatu"(2025) acompanha Thomas Hutter, um agente imobiliário que viaja para os Montes Cárpatos, na Europa, para negociar a venda de um castelo com um conde excêntrico, Graf Orlok, que, na verdade, é um vampiro. O monstro se sente atraído por Ellen, esposa de Hutter, e faz de tudo para chegar até ela. O longa de Eggers conta com grande elenco: Bill Skarsgård, Nicholas Hoult, Lily-Rose Depp, Willem Dafoe, Aaron Taylor-Johnson, Emma Corrin e Ralph Ineson.