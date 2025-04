Viola Davis está no Rio de Janeiro para lançamento do filme 'G20'

Viola Davis, 59, desembarcou no Rio de Janeiro para promover seu novo filme, "G20", que será lançado no dia 10.

O que aconteceu

Atriz participa do pré-lançamento da produção no Prime Video no Morro da Urca, um dos cartões-postais da cidade. Ela está acompanhada do marido, Julius Tennon, e da diretora do filme, Patricia Riggen.