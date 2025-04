Roteirista de 'Taxi Driver' é acusado de abuso sexual por assistente

O cineasta Paul Schrader está sendo acusado de abusar sexualmente sua ex-assistente, uma jovem de 26 anos.

O que aconteceu

A ex-assistente, que não teve a identidade revelada, alega ter sido agarrada e beijada à força por Schrader. O episódio teria ocorrido no ano passado, durante o Festival de Cinema de Cannes, quando o diretor divulga o filme "Oh, Canada". As informações são da Variety.

Jovem diz no processo que conseguiu se livrar dos braços do diretor e fugiu. Três dias depois, o cineasta a teria chamado sob o pretexto de que estava "morrendo" e, ao chegar no local, foi surpreendida com o diretor pelado, mostrando o pênis para ela.