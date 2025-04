Filha Tom Hanks revela infância marcada por negligência e abusos da mãe

Elizabeth Hanks, 42, filha de Tom Hanks com sua primeira esposa, Samantha Lewes (1952-2002), escreveu um livro biográfico no qual fala sobre sua infância, alegando abusos perpetrados pela mãe.

O que aconteceu

A autora compartilha memórias obscuras que envolvem períodos de negligência e violência na infância. O livro "The 10: A Memoir of Family And The Open Road" (algo como "Os 10: Um livro de memórias da família e da estrada aberta" em tradução livre para o português) chega às livrarias americanas na próxima terça-feira. Não há previsão para lançamento no Brasil.

Elizabeth Hanks, 42, desvenda os diários de sua mãe ao longo da jornada, descobrindo detalhes "mais sombrios e violentos do que ela jamais imaginou", diz a descrição do livro. Em um trecho publicado pela revista People, a autora escreve sobre sua criação turbulenta, as consequências do divórcio de seus pais e sua busca para entender sua mãe.