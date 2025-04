Walter Salles sobre a influência de marido de Fernanda Torres: 'Me guiou'

Walter Salles revelou que o cineasta Andrucha Waddington, marido de Fernanda Torres, foi um dos talentos que colaboraram durante a produção de "Ainda Estou Aqui". O filme chegou hoje à Globoplay.

Tem uma pessoa que me ajudou nessa trajetória toda, que me guiou e sugeriu várias coisas que acabei fazendo no filme, além de ter me apresentado a vários membros da equipe. Andrucha, você é meu irmão, amo você!

Walter Salles, em entrevista ao GShow

O que aconteceu

Além das relações de amizade e colaboração profissional, os laços familiares também se destacaram nos bastidores de "Ainda Estou Aqui". Salles tem uma longa história com Fernanda Torres e Fernanda Montenegro, tendo trabalhado com ambas em projetos anteriores.