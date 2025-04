'Ainda Estou Aqui' deixa cinemas após 5,8 milhões de espectadores

"Ainda Estou Aqui" foi lançado em 42 países, incluindo Itália, Bolívia, Chile, Venezuela, Colômbia, Israel, Argentina, República Dominicana, Nova Zelândia, Paraguai, Peru, Uruguai, México, Romênia, Espanha, Polônia, Austrália, Eslováquia, Turquia, Alemanha e Taiwan. O filme continuará a ser lançado internacionalmente, com estreias futuras na China (17/05), Japão (Agosto/2025), Escandinávia (12/09), Dinamarca (02/10) e Noruega (03/10).

A trajetória de "Ainda Estou Aqui" nas premiações continua no Prêmio Platino, uma das maiores premiações do cinema Ibero-Americano, onde concorre a melhor filme Ibero-Americano. Também no Prêmio Platino, o longa compete na categoria de melhor atriz, com Fernanda Torres, e melhor direção, com Walter Salles, além de concorrer ao Prêmio do Público nas categorias de melhor filme Ibero-Americano de ficção e melhor atriz.