Tarantino elege os 12 melhores filmes da história; dois deles são comédia

Com um estilo único - para não dizer excêntrico -, misturando violência estilizada, diálogos marcantes e referências à cultura pop, Quentin Tarantino, 61, se consagrou como um dos diretores mais influentes do cinema. Criador de longas aclamados, como "Pulp Fiction", "Cães de Aluguel", "Kill Bill", "Django Livre" e "Bastardos Inglórios", o cineasta elegeu os 12 melhores filmes de todos os tempos à Sight & Sound.

O top 12 do cinema para Tarantino

"Apocalypse Now" - Francis Ford Coppola, 1979. Durante a Guerra do Vietnã, o capitão Willard é enviado em uma missão secreta para eliminar o coronel Kurtz, um oficial renegado que enlouqueceu e comanda um exército próprio no meio da selva cambojana. O longa venceu dois Oscars: Melhor Fotografia e Melhor Som. Além disso, foi indicado a outras seis categorias, incluindo Melhor Filme e Melhor Diretor. Disponível no Cindie, canal do Prime Video.