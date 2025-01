Documentário de RM e J-Hope em turnê mundial: as novidades do mundo K-pop

.@TWS_PLEDIS ROTY Awards:



ASEA The Best New Artist

KWDA Super Rookie

TMA Next Leader

MAMA Best New Male Artist

MMA New Artist Of The Year

AAA Rookie of the Year

GDA Rookie Artist #TWSROTY_2025GDA#TWS #??? pic.twitter.com/vE7oxx6adg -- TWS CHART DATA ?² (@Awards_TWS) January 5, 2025

Boynextdoor lançou o novo single "If I Say, I Love You". A música é mais balada e, mesmo assim, traz a essência do grupo. Eles conseguiram entrar pela primeira vez no Top 10 do MelOn, principal chart sul-coreano.

0:00 / 0:00

Minnie, do (G)I-DLE, lançou seu primeiro single solo, "Blind Eyes Red". Ela lançará seu primeiro disco, "HER", dia 21 de janeiro. A música é toda em inglês e bastante sensual! Veja aqui:

0:00 / 0:00

O GFRIEND retornou com um disco comemorativo dos 10 anos de carreira do grupo. "Seasons of Memories" tem várias versões, entre elas uma que é uma bola de vidro, parecida com globos de neve. O primeiro single do grupo se chamava "Glass Bead" (bola/conta de vidro).