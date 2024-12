Aespa brilha em 2024 e se consagra na indústria

Com um conceito sci-fi, que mistura avatares e mundos distintos, o grupo debutou em 2020 com "Black Mamba" e, desde então, vem em uma crescente de sucesso.

O grupo furou a bolha do K-pop, viralizou danças e virou influência em lançamentos de diversos grupos graças ao conceito e estilo que criaram em um período tão curto. O conceito "aespa" já virou uma referência na indústria.

Formado por Karina, Giselle, Winter e Ningning, o grupo conseguiu estabelecer, em menos de quatro anos, uma identidade visual forte e consegue misturar ficção científica, conceito futurista e vocais fortes, referência da SM. Cada vez maiores, os MYs, fãs do grupo, podem esperar voos cada vez maiores nessa nave alienígena.

Imagem: SM Entertainment/Divulgação

A introdução de Naevis

Quem acompanha a carreira do aespa sabe que "naevis calling" está presente nas músicas e na história criada para entender o conceito alienígena e sci-fi do grupo. Naevis, na narrativa do grupo, nada mais é do que um sistema de inteligência artificial que ajuda os avatares do aespa a aparecerem no "mundo real"; é uma espécie de portal para os dois Universos. O projeto foi criado pela empresa SM para desenvolver idols virtuais. Este ano, Naevis "debutou" solo com seu primeiro single, "Done".

Imagem: Melon/Divulgação

Dez daesangs na carreira

O estrondoso sucesso que aespa fez em 2024, entre público e crítica, foi reconhecido em um dos maiores prêmios da indústria da música sul-coreana: o Melon Music Awards, o MMA. Pela primeira vez na história da premiação, um grupo feminino levou os três principais prêmios da noite, os daesangs. Elas receberam música do ano, por "Supernova"; álbum do ano, por "Armaggedon"; e artistas do ano. O grupo já havia recebido dois daesangs no MAMA Awards 2024.