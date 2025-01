Com conceito agênero, novo grupo de K-pop XLOV aborda diversidade

Wumuti já participou de diversos programas de formação de grupos, tanto na Coreia quanto na China, portanto os fãs estavam ansiosos para ver o artista debutar. Já Rui, foi eliminado perto do fim da competição e conquistou um número expressivo de apoiadores. Agora, os dois debutaram no grupo formado pela 257 entertainment.

O grande diferencial do grupo, no entanto, é o seu conceito agênero. O XLOV lançou "I'mma Be", uma música bastante sensual, política e com estética e coreografias que navegam entre masculino e feminino, trazendo algo que poucos artistas masculinos sul-coreanos fazem, principalmente no debut —Onlyoneof e Taemin são exemplos.

Os integrantes do grupo possuem entre 25 e 18 anos e têm background em produção musical, diversos estilos de danças (Rui é bailarino profissional, com especialidade em dança moderna e tradicional chinesa). Rui inclusive viralizou pela coreografia do single do grupo.

XLOV's Rui goes viral for his dancing skills. pic.twitter.com/F2HnBWN5VC -- Kpop Charts (@kchartsmaster) January 8, 2025

O primeiro single do grupo deixa claro que eles são um grupo para todos. Suas letras que abordam preconceito ("I'm riding on the wall of prejudice"/"Estou navegando pelas paredes de preconceito" e "I'm dancing on the pain"/"Estou dançando na dor" e o próprio conceito agênero ("Paint the colour you need"; "pinte da cor que você quiser").