Ex-noiva e atual namorado comentam participação de Vitória Strada no BBB

Marcella Rica e Daniel Rocha demonstraram seu apoio à Vitória Strada, confirmada no BBB 25 nesta quinta-feira (9). A atriz entra para o reality juta com seu amigo, Matheus Pires.

O que aconteceu

Depois do anúncio, Marcella falou sobre a confirmação da ex no reality. "Eles vão arrasar", escreveu Elas terminaram a relação em em 2023, prometendo ao público que continuariam amigas.

Daniel Rocha, atual namorado de Vitória, também falou sobre a presença dela no BBB. Ele compartilhou fotos junto com a amada, e disse que antes dela ser confinada, em que eles curtem momentos românticos, como assistir a série favorita do casal e cozinhar.