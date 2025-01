Dupla no BBB 25, Maike e Gabriel foram nadadores e defenderam mesmo clube

Gabriel chegou a ser medalhista em competições de natação. Nas horas vagas, gosta de dividir seu tempo com as pessoas, e afirma que é muito leal aos seus. "Gabriel tem um brilho no olhar que contagia e um coração bom. Ele é louco, mas é a melhor pessoa que eu conheço", brincou Maike sobre o amigo.

Maike está solteiro e se define como feliz, alegre e sonhador. Ele aponta a resiliência como sua maior característica. "O Maike é muito divertido, meu vendedor nato. Ele tem um coração gigante, que abraça geral. E é um eterno apaixonado. Vejo ele como um exemplo", contou Gabriel sobre o amigo.

Maike já treinou com grandes nomes da natação brasileira, como César Cielo e Thiago Pereira. Ele também afirmou ser intenso e sofrer constantemente por amor, segundo o gshow.