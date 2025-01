Globo ignora 'lei Boninho' e põe pela 1ª vez ex-reality da Record no BBB

Daniele Hypólito é um caso raso em que transita por Globo e Record com naturalidade. Na Globo, ela é nome confirmado em eventos envolvendo a ginastica artística para comentar o desempenho brasileiro em competições.

Na Record, Hypólito esteve presente na edição do Power Couple Brasil (2021), Dacing Brasil (201) e Made in Japão (2020). Ao lado do marido Fábio Castro, ela foi a oitava eliminada do reality show de casais e deixou a atração com fama de "planta".

Em entrevista para Splash, a ex-ginasta comentou que a experiência no Power Couple Brasil e o papel de comentarista esportiva em competições de ginastica não causou imbróglio entre Globo e Record.

O processo foi todo correto. Recebi o convite do Grupo Globo e mandei um e-mail para a Record pedindo liberação. Por se tratar de Jogos Olímpicos, algo que tem muito a ver comigo, queria muito participar. Com isso fizemos um acordo totalmente legal entre as partes e pude ter essa liberação mesmo faltando ainda alguns dias para o fim do contrato.

Daniele Hypólito

Além dos realities shows da Record, Daniele também teve rápida passagem pela Band. Em 2017, ela teve uma breve participação na atração Exathlon Brasil e ficou na 20ª colocação.