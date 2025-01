'Não denunciei por medo', diz Emilly sobre agressão de Marcos no BBB 17

Campeã do BBB 17 (Globo), Emilly Araújo, 28, participou do "BBB: O Documentário - Mais que uma espiada" para dividir com o público como foi a passagem pelo reality show. A gaúcha caiu em lágrimas ao relembrar o romance com Marcos Harter, que acabou expulso do reality show por agredia-la no confinamento.

O que aconteceu

Emilly contou que entrou na casa mais vigiada do Brasil apenas dez dias após a morte da mãe. Sem espaço para abrir o coração com os brothers, ela encontrou no médico abertura para desabafar sobre a tristeza e a relação rapidamente se transformou em um relacionamento.

Entretanto, o envolvimento de Emilly e Marcos passou a ganhar atenção do público em virtude dos comportamentos agressivos do médico — que praticou violência psicológica com a sister. "Ele me ofendia muito, me diminuía muito. Ele fazia eu tentar duvidar da minha autoestima... O que eu sentia é que de alguma forma eu tava merecendo aquilo. Ele me beliscada porque eu falava alguma coisa que ele não gostou", relembrou Emilly.