Ex-BBB, ator, cantor: relembre os namorados famosos de Sabrina Sato

Fábio Faria: a apresentadora namorou o ex-deputado federal e ex-ministro das Comunicações do governo de Jair Bolsonaro entre 2009 a 2012. A agenda de trabalho dos dois teria sido uma das motivações para o fim do namoro após quase três anos. Atualmente, Fábio é casado com a Patrícia Abravanel, filha de Silvio Santos.

João Vicente de Castro: no ano seguinte, ela começou a namorar o ator João Vicente de Castro. Eles namoraram por dois anos e anunciaram o término em 2015. Eles são amigos até hoje e já apresentaram um reality de namoro juntos no Globoplay. Em 2023, o apresentador revelou no Papo de Segunda (GNT) que tudo começou em uma viagem de avião, na qual se encontraram por acaso. Na saída do aeroporto, ela o ofereceu uma carona e acabou o levando para sua casa no Rio de Janeiro.

João Vicente de Castro e Sabrina Sato apresentaram o Let Love (Globoplay) Imagem: Reprodução/Globoplay

Duda Nagle: Sabrina e o filho de Leda Nagle começaram a se relacionar em 2016, após algumas trocas de mensagens nas redes sociais. Os dois anunciaram noivado e gravidez em 2018. Zoe, fruto do casamento de cinco anos entre os dois, nasceu em novembro de 2018. O divórcio foi anunciado em março de 2023.