2ª festa de casamento de Hulk e Camila teve uísque de R$ 1 mil e Safadão

A cerimônia aconteceu a céu aberto, com muitas plantas verdes e flores brancas - cores que foram repercutidas em toda a decoração. Durante os votos, Camila declarou para o marido: "Eu vejo em nossa vida um sentimento inquebrável, que desafiou as expectativas e que se ergueu, triunfante, sobre as adversidades, mesmo quando o mundo ao nosso redor sussurrava com ares de ceticismo, nós dois sabíamos que éramos feitos um para o outro".

Bolo da segunda festa de casamento de Hulk e Camila Ângelo Imagem: Instagram/@davidpixbet

Decoração de casamento de Hulk e Camila teve predominância de tons verde e branco Imagem: Instagram/@davidpixbet

Camila iniciou a festa usando vestido longo, branco, em modelo sereia, enquanto Huck apostou em um terno bege. A noiva trocou de vestido para ter mais conforto, e o jogador tirou parte da vestimenta e dobrou as mangas da camisa.

Camila Ângelo e Hulk ficaram mais confortáveis para curtir festa do segundo casamento Imagem: Instagram/@davidpixbet

Bebidas como um uísque Royal Salute 21 anos, avaliado em cerca de R$ 1.000 a garrafa, eram servidas para os convidados. Além disso, frutas tropicais frescas estavam disponíveis para drinks e sucos feitos na hora.