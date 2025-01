Grazi Massafera desabafa em documentário do BBB: 'Me achava loira burra'

A atriz falou dos momentos difíceis que viveu para construir sua carreira e a comparou com o jogo do BBB. "É como se, principalmente no BBB, se eu votei em você, eu sou responsável pela sua fama, eu posso fazer o que eu quiser com você."

Grazi disse ainda acreditar que pode se tornar inspiração para aqueles que acompanharam o programa. "Quem entra, entra com o sentimento de se tornar uma Sabrina, uma Grazi. É bom que acredite que é possível, porque é, mas não é fácil, não é simples, não como um conto de fadas, né?"