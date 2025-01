Alice Wegmann mostra bastidores de 'Vale Tudo' em Foz: 'Novela do ano'

Alice Wegmann, 29, mostrou algumas fotos dos bastidores do remake de "Vale Tudo" (Globo).

O que aconteceu

A atriz publicou alguns registros das filmagens da novela feitas em Foz do Iguaçu, ao lado de atores como Bella Campos e Lucas Leto. "Vale Tudo. Hoje divulgaram as primeiras imagens da Solange com esse lookinho em Foz do Iguaçu!!! Quem aí tá ansioso pra novela do ano? Em março!", escreveu a artista na legenda nesta terça-feira (7).

Na trama, Alice vive Solange, originalmente interpretada por Lidia Brondi.