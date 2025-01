Maya Massafera acusa app de namoro de transfobia: 'Não posso ficar quieta'

Maya Massafera, 44, afirmou nas redes sociais que o aplicativo de namoro Tinder é transfóbico. Ela diz que a ferramenta de verificação do app prejudica mulheres trans, que costumam ter seus perfis banidos. Plataforma diz "que agiu imediatamente para restaurar a conta de Maya".

O que aconteceu

Maya disse que entrará com um processo contra a plataforma. "Tem várias outras meninas trans no processo. [...] Eu recebi muitas mensagens de amigas trans que não conseguem ter a conta do Tinder nem durante um mês. Lá você é verificado como se fosse o Instagram, mas isso não funciona. Por isso, tem muitas pessoas se passando por outras", afirma.