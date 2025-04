Fernanda Souza posa de roupão e confere o decote: 'Medo de sair o mamilo'

Fernanda Souza, 40, chamou a atenção nas redes sociais ao posar usando um roupão decotado neste sábado (12).

O que aconteceu

A apresentadora posou em um vídeo para o maquiador e cabeleireiro, Alê de Souza. Nas imagens, ela aparece fazendo carão usando um roupão azul com decote.

Com medo de mostrar demais, a artista deu uma conferida no decote. "Tá se acariciando?", perguntou o maquiador. Ela logo respondeu, bem-humorada: "Tô com medo de sair o mamilo".