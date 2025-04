Jojo x SUS: Ministério da Saúde entra na briga e convoca 'inimiga' Cariúcha

O Ministério da Saúde já havia usado um bordão de Cariúcha para rebater as críticas de Jojo Todynho. "Que mico foi esse? Surgiu uma crítica 'todinha' errada ao SUS, mas logo veio a resposta, 'toda natural, bonita pra caramba' e corretíssima'", diz uma publicação no perfil do órgão.

Na última semana, Jojo Todynho afirmou que só defende o SUS quem tem plano de saúde e não precisa usá-lo. "O SUS é o maior sistema integrado de saúde gratuito, que é lindo no papel. Projeto magnífico. Diga para mim, ele funciona? Não", disse a influenciadora, em vídeo postado nas redes sociais.

Jojo Todynho e Cariúcha são brigadas há anos

Cariúcha diz que a rixa entre as duas começou quando Jojo negou uma entrevista a ela. "Sim, nós somos [brigadas]. Ela não lembra, mas quando era repórter ela super me ignorou, eu queria entrevistá-la, e aí começou minha [briga] com ela".