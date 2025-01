Dieguinho: filhas de Silvio Santos estão perdidas no controle do SBT

Dieguinho defende que, se Silvio Santos ainda estivesse vivo, esta suposta demissão nunca teria acontecido.

O que precisa ficar claro é que as filhas estão perdidas no controle do SBT [...] Faltam as filhas do Silvio conhecerem o rosto das centenas de milhares de pessoas contratadas naquela empresa.

Dieguinho

O Silvio ganhou a fama de emissora que melhor tratava os funcionários do Brasil inteiro. Realmente é muito triste o que acontece no SBT. E é estranho falarem que não estão sabendo... E essa coisa do rosto do jornalismo é construída com muito cuidado, você precisa colocar gente com credibilidade [...] colocaram César Filho, que vem do entretenimento, só estão errando.

Leão Lobo

