'Vale Tudo' é uma mala cheia de dilemas éticos e profissionais

Fazíamos sanduíches naturais, tortas salgadas e doces, pudins (eu fazia seis por noite depois da escola), gelatina arco-íris, entre outras iguarias como panetones no Natal e ovos de Páscoa. Essa empreitada nos permitiu construir nossa casinha da Cohab, que minha mãe dizia que nunca colocaria no meu nome porque eu iria vendê-la, como fez Maria de Fátima (Glória Pires em 1988, Bella Campos em 2025), e largá-la na rua, como aconteceu com Raquel.

Talvez seja necessário explicar que o conflito central da novela é entre a mãe, Raquel, que acredita que se vence na vida trabalhando honestamente, e Maria de Fátima, filha que acredita que vale tudo para vencer na vida. No primeiro capítulo, Maria de Fátima vende a casa que o avô lhe deixou de herança e vai para o Rio tentar virar influencer.

Maria de Fátima (Bella Campos) em 'Vale Tudo' Imagem: Manoella Mello/Globo

Embora eu fosse um adolescente ambicioso que queria muito mais do que a vida me dava e morresse de vergonha quando meus amigos de escola cruzavam comigo com uniforme do colégio e caixa de isopor no calçadão da rua 15 de Novembro, eu sempre me inspirei na Raquel (Regina Duarte na versão de 1988, Taís Araújo na versão de 2025). Sempre acreditei na meritocracia (não acredito mais), no caminho do estudo (ainda acredito) e do trabalho (isso não é questão de acreditar ou não, mas para quem não tem privilégios é o único caminho).

Raquel foi a personagem que me fez chorar quando Fátima finge que não a conhece vendendo sanduíche na praia. Chorei porque vi ali a minha mãe, e minha mãe era muito Raquel: ética, trabalhadora e intransigente com falta de caráter e mentira. Roubar um chocolate que fosse nem pensar! E eu jamais faria aquilo com a minha mãe, apesar de todas as nossas diferenças.

E acho que "Vale Tudo" pega logo no primeiro capítulo exatamente por causa dessa atitude radical. Uma filha largar uma mãe solteira na rua fere o Brasil coletivamente, porque nós tendemos a sacralizar nossas mães, especialmente em um país em que 40% dos lares são mantidos por mães de filhos cujos pais não estiveram presentes. Eu sou um deles.