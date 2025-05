Não, Maria de Fátima não fica com os dólares em 'Vale Tudo'; veja como será

Batalhadora e íntegra, ao perceber a origem do dinheiro, ela recusa-se a se beneficiar da fortuna. O episódio abala sua relação com Ivan (Antônio Fagundes/Renato Góes), quando ela suspeita que o namorado possa ter se apropriado da mala.

Maria de Fátima (Gloria Pires/Bella Campos) separa Ivan e Raquel. Ela consegue o feito após fazer com que a mãe perca a confiança em Ivan, com um plano armado por Odete (Beatriz Segall/Debora Bloch ).

Odete Roitman (Debora Bloch) e Maria de Fátima (Bella Campos) em 'Vale Tudo' Imagem: Angélica Goudinho/Globo

César tenta fugir com a mala cheia de dólares, mas é delatado por Fátima. Marco Aurélio manda seus capangas irem atrás do gigolô e retoma a posse da mala.

Com o dinheiro em mãos, Maria de Fátima cogita fugir do país, mas opta por outra estratégia. Ela se casa com Alfredo Roitman (Cássio Gabus Mendes/Humberto Carrão) e passa a usar a fortuna como arma de chantagem.

Jovem vilã exige que Marco Aurélio empregue César em um bom cargo na TCA. Em troca, ela promete seu silêncio sobre a origem suja da grana, que acaba ficando na posse do crápula. Além de manter sua relação com César, Fátima se torna amante também de Marco Aurélio no decorrer da história.