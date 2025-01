Apresentadora chora após ser demitida do SBT: 'Difícil falar, estou triste'

URGENTE: Márcia Dantas aparece chorando e diz que está muito triste após demissão. Mas grata pela sua trajetória. #PrimeiroImpacto pic.twitter.com/au7N4PHRyQ -- Brenno (@brenno__moura) January 6, 2025

Pela manhã, emissora havia dito que demissão era "em comum acordo". "Durante seu tempo na emissora, Márcia se destacou pela competência, carisma e profissionalismo, sendo uma peça-chave na cobertura de grandes acontecimentos e no fortalecimento de nossos telejornais. O SBT deseja todo sucesso à jornalista em seus novos desafios e agradece por sua dedicação, ética e contribuições inestimáveis. As portas do SBT estarão sempre abertas para Márcia Dantas".

Trajetória no SBT

Márcia estreou no canal em 2016, como repórter. Passou a atuar como apresentadora de programas jornalísticos, como o SBT Notícias, o Primeiro Impacto, o SBT Brasil e o Tá Na Hora, que assumiu em abril, ao substituir Christina Rocha.

A jornalista comandou o Tá na Hora até o mês de novembro, quando foi anunciada como nova apresentadora do Chega Mais, dessa vez substituindo Michelle Barros. Na época da mudança, o SBT chegou a informar que em 2025 ela assumiria um novo programa.

Após breve período no Chega Mais, Márcia voltou ao Primeiro Impacto. Na manhã de hoje, ela chegou a mostrar que estava no SBT, se maquiando e fazendo o cabelo. Apesar disso, não chegou a ir ao ar.