SBT é criticado por reprisar programa sem aviso claro: 'Sacanagem'

O SBT exibiu uma reprise do primeiro episódio do Sabadou com Virginia neste sábado (4) e foi alvo de críticas nas redes sociais.

O que aconteceu

O programa escolhido para a reprise foi o primeiro, quando Virginia ainda estava grávida. O episódio escolhido teve a participação de Zé Felipe e Leonardo.

No X (antigo Twitter), os fãs do programa criticaram a decisão do canal de escalar uma reprise com apenas 8 meses de programa no ar.