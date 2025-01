Dieguinho: jornalismo do SBT é amador e sem identidade

Para mim, o jornalismo do SBT ficou amador e sem identidade. Todo mês o SBT muda o formato dos programas jornalísticos, muda a tarja, muda o cenário, muda marca, muda trilha sonora, muda diretor, muda jornalista, muda apresentador. Muda tudo

Dieguinho

Dieguinho defende que essas mudanças constantes são um impedimento para que o público se acostume com um produto da emissora. Ele comparou com o Jornal Nacional, da Globo, que segue com a mesma trilha sonora de sua estreia, em setembro de 1969. "Isso fica na memória das pessoas".

