Globo de Ouro 2025: prêmio teve piada com Diddy e discursos emocionantes

Piada com Diddy

No entanto, um de seus comentários não foi tão bem recebido e envolve P. Diddy, preso por tráfico sexual. "Zendaya, você foi incrível em 'Duna'. Meu Deus, acordei para todas as suas cenas. Você foi tão boa.. E em 'Rivais'? Meu Deus! Aquele filme é mais sexualmente carregado do que o cartão de crédito do Diddy. Sério.

Ela continuou: "Desculpe, estou chateada também. A festa não vai ser tão boa este ano, mas temos que seguir em frente. Sei que uma loucura do Stanley Tucci não soa tão bem. Nada de óleo de bebê este ano, só muito azeite de oliva."

Alfinetada

Puxando uma briga antiga entre antiga, Vin Diesel aproveitou seu momento no palco do Globo de Ouro 2025 para provocar o rival Dwayne 'The Rock' Johnson na frente de todo mundo. Ele subiu ao palco para apresentar o prêmio de sucesso de bilheteria.

Antes de começar seu discurso, o ator olhou para o antigo rival e chamou a sua atenção por nome. "Olá, Dwayne", falou com um sorriso no rosto, antes de começar a exaltar a própria carreira, comemorando ter trabalhado com grandes diretores, como Steven Spielberg, Sidney Lumet e outros.